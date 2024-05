Ceará e São Paulo pelo Brasileirão Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo encara o Ceará nesta quarta-feira (1), às 15h, no estádio Cidade Vozão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. E a partida é de verdadeiro seis pontos para as equipes na tabela. Isso porque os cearenses estão na 15° posição com quatro pontos somados. Já o Tricolor Paulista está em situação ainda mais delicado, sendo o penúltimo na tabela, com apenas um ponto e sem nenhuma vitória no torneio.

Onde assistir

O duelo terá transmissão exclusiva através da Vozão TV.