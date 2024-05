Brasileiro se destaca na Sérvia e briga por vaga na Liga Conferência

Contratado em janeiro deste ano pela equipe da Sérvia, Vini Mello já atuou em nove partidas, sendo titular em seis delas. Tanto no Internacional, clube que o revelou, quanto no Charlotte, o atacante encontrou no futebol sérvio a oportunidade de mostrar seu futebol.

A crescente do Cria do Celeiro vem em um momento chave da temporada. Isto porque o FK Cukaricki briga por uma vaga na próxima edição da Liga Conferência. Com apenas cinco rodadas para o término do campeonato, o time é o quinto colocado, com 51 pontos, cinco atrás do Radnicki 1923, que ocupa a quarta posição.

“Com certeza podemos sonhar com a vaga. Temos jogos importantes e estamos trabalhando forte para conseguir esse objetivo. Estamos confiantes na classificação”, declarou o atacante, que entrou na seleção da rodada da Liga Sérvia nas últimas três rodadas.

Por fim, o próximo compromisso do FK Cukaricki será às 15h30, desta quinta-feira (2), quando recebem o Napredak, pela 33ª rodada da Liga Sérvia.