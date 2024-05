Botafogo informa: Tchê Tchê é internado com dores abdominais

Volante deve desfalcar o Glorioso, na quinta-feira (2), contra o Vitória, no Nilton Santos, em partida válida pela Copa do Brasil Crédito: Jogada 10

Volante do Botafogo, Tchê Tchê está internado por conta de dores abdominais. Divulgada nesta terça-feira (30), a informação é da própria assessoria do clube alvinegro. Sendo assim, Tchê Tchê deve desfalcar o Mais Tradicional no duelo contra o Vitória, nesta quinta-feira (2), no Nilton Santos, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

O encontro marca a estreia do time alvinegro na competição. Afinal, por estar na Libertadores, pula duas etapas do torneio de mata-mata. O Botafogo também informou que Tchê Tchê ainda não tem previsão de alta. Um dos destaques do time em 2023, Tchê Tchê não se firmou como titular nesta temporada. No entanto, o volante é uma alternativa constante e importante no segundo tempo das partidas do Fogã.