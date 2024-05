Bahia derrota o Criciúma e sai na frente na Copa do Brasil

Na noite desta terça-feira (30), o Bahia derrotou o Criciúma por 1 a 0, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, em Salvador. Dessa forma, o Tricolor Baiano saiu na frente na eliminatória e joga pelo empate, dentro de três semanas, para se classificar às oitavas de final. Thaciano foi o autor do único gol da equipe da casa.

Primeiro tempo

A primeira etapa foi de amplo domínio do Bahia, que apertou o quanto pôde o Criciúma em seu campo de defesa. Antes dos primeiros dez minutos, Everton Ribeiro e Thaciano já tinham passado perto do gol, desperdiçando boas oportunidades. O goleiro Gustavo segurou o ímpeto da equipe da casa e, antes do intervalo, Thaciano e Everaldo também tiveram chances, respectivamente numa cabeçada e num chute, que também foram para fora.

Segundo tempo

Apostando nos contra-ataques, o Criciúma quase não levava perigo à baliza do goleiro baiano Marcos Felipe. Dessa forma, o time da casa aproveitou e saiu na frente aos 11 minutos. Arias fez boa jogada pelo lado direito e cruzou para Thaciano escorar e fazer 1 a 0. Ainda muito recuado, o Criciúma não tinha chances e o Bahia, por sua vez, começou a desperdiçar gols. Arias e Ademir chutaram para boas defesas de Gustavo, que voltou a trabalhar numa linda intervenção, após chute de De Pena.