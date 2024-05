Após estadual, Flamengo encontra dificuldade para manter regularidade

Os torcedores do Flamengo estavam otimistas por um bom início no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. Afinal, no Campeonato Carioca, o Rubro-Negro, que conquistou o troféu, fez uma grande campanha, sem derrotas. No entanto, desde o término do estadual a equipe de Tite não consegue engrenar, encontrando dificuldade em campo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em sete jogos, somando as duas competições (Brasileiro e Libertadores), o Flamengo tem três vitórias, dois empates e duas derrotas. Ou seja, um aproveitamento de 52,4%.