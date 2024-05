América-MG e Corinthians empatam no Brasileirão Sub-20 e se mantém na parte de baixo da tabela

Com chances para ambos os lados, Timão abre com Luiz Fernando no segundo tempo, mas sofre um empate do Coelho com Thauan no fim do jogo

Com gols de Luiz Fernando e Thauan no segundo tempo, América-MG e Corinthians empataram em 1 a 1 no Brasileirão Sub-20. Os times, dessa forma, seguem com apenas uma vitória neste começo de campeonato. As equipes se enfrentaram nesta terça-feira (30/04), no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte, pela quinta rodada da competição.

América e Corinthians não vêm apresentando boas atuações no Brasileirão Sub-20 e estão na parte de baixo na tabela de classificação. Com este resultado, Coelho e Timão ficaram no 12° e 17° lugar, respectivamente.