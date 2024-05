‘Fala, Goleiro’: Follmann e Sidão comentam experiências em redes sociais

Em um bate papo de mais de duas horas, os convidados falaram sobre diversos acontecimentos de suas vidas pessoais e profissionais, sempre com a preocupação de demonstrar o impacto que a exposição publica causa. Follmann destacou a importância do evento para unir a classe e os amantes da posição, enquanto enfatizou a responsabilidade dos goleiros nas redes sociais. O evento é realizado anualmente desde 2017 pela fabricante de luvas Poker.

No evento “Fala, Goleiro”, realizado nesta segunda-feira, dia 29, em São Paulo, diversos nomes importantes da posição se reuniram para discutir a relação entre os arqueiros e as redes sociais. O ex-goleiro da Chapecoense Jackson Follmann, o influenciador Fernando Richter, do canal “Papo de Goleiro”, o jovem Matheus Becker, de 9 anos, do Internacional, e o goleiro Sidão , do Paraná Clube, mediados pelo jornalista Mauro Beting, estiveram presentes ao Museu do Futebol para contar as suas experiências em redes sociais.

“Eu comecei a postar de brincadeira nas redes e gostei do resultado inicial. Percebi que era uma maneira de me comunicar, usando o meu bom humor. Embora eu tivesse a preocupação de me colocar no centro das brincadeiras, evitando expor outras pessoas dentro de temas tão delicados como o do acidente “, revelou Follmann, referindo-se à queda do avião da Chapecoense, em 2016:

“Perdi muitos amigos no acidente e esse trauma ficará para sempre. Mas encaro a vida com muita alegria, pois recebi uma segunda chance, e vou viver intensamente isso. Tenho vivido, principalmente, das palestras que eu faço, então, as redes sociais são uma parte importante dessa divulgação. Mas é sempre bom lembrar que precisamos ter muito cuidado com o conteúdo que produzimos nas redes”, completou Follmann, revelando que, mesmo que poucos, ele também possui haters.

Goleiro ex-Vasco lembra de passagem humilhante

Goleiro com passagens por São Paulo, Botafogo e Vasco, Sidão, hoje no Paraná Clube, foi vitima de um triste episódio. Quando atuava pelo clube cruz-maltino, após uma derrota para o Santos, no Pacaembu, ele foi eleito de forma irônica, por intermédio de uma enquete nas redes sociais da emissora que transmitia a partida, como o melhor em campo.