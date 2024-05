Willian Bigode volta a treinar e aumenta opções de Carille no Santos

O técnico Fábio Carille terá mais uma opção para montar o ataque do Santos para os jogos da Série B do Brasileirão. Isso porque, nesta segunda-feira, o atacante Willian Bigode voltou a treinar normalmente com o grupo após ficar quase dois meses fora por conta de lesão.

Willian lesionou o músculo anterior da coxa esquerda no dia 8 de março e, desde então, está fora de ação no Peixe, buscando melhorar as partes clínica e física. Assim, a expectativa é que ele seja relacionado para enfrentar o Guarani na próxima segunda, dia 6 de maio.