Veja os gols e as polêmicas da Rodada 4 do Brasileirão

A Voz do Esporte fala sobre tudo o que rolou de importante no Brasileirão. Pòlêmicas, gols, destaques. Com a apresentação de Cesar Tavares

Nesta segundas-feira às 16h (de Brasília) a equipe da Voz do Esporte entra em campo para analisar os jogos do fim de semana do Brasileirão ao vivo no Canal do Youtube da Voz do Esporte. Com apresentação de Cesar Tavares e com comentários de João Miguel Lotufo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Aqui você acompanha os melhores momentos de toda a Rodada do Campeonato Brasileiro, vê os gols, acompanha a análise do VAR e claro as entrevistas que mais repercutiram no fim de semana. O programa recebe convidados especiais, torcedores, jogadores e dirigentes e uma análise séria com credibilidade. E para não perder o programa desta semana, que está muito quente, entre no link abaixo.