Valencia confessa que gol perdido na Libertadores ainda o atormenta

À medida que se prepara para voltar aos campos para auxiliar o Internacional, Enner Valencia revelou que ainda carrega a angústia pela eliminação na Conmebol Libertadores. O atacante ficou arrasado no Beira-Rio após a derrota para o Fluminense e se culpou pelo adiamento do sonho do tricampeonato. Sendo a principal contratação do ano anterior, o jogador número 13 era o destaque da equipe até a semifinal do torneio.

Depois do empate em 2 a 2 no Maracanã, o Internacional estava em vantagem em casa. A vaga na final parecia próxima, e Valencia teve a chance de colocar o time de volta na disputa. Anteriormente oportunista, Valencia falhou nas oportunidades que teve. Em especial, um cabeceio frente a frente com Fábio, que mandou para fora. Este lance, apesar de seus esforços para esquecer, ainda o assombra, como ele revelou em uma entrevista a Rafael Sobis, ex-jogador e ídolo histórico do clube, que agora produz conteúdo para o canal 4D Esportes.