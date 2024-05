Torcedores do São Paulo apontam favorito para o Choque-Rei

Dois adeptos do Tricolor Paulista não escondem empolgação com Zubeldia e acreditam em uma vitória do Soberano no clássico Crédito: Jogada 10

O São Paulo encara o Palmeiras nesta segunda-feira (29), às 20h, no MorumBIS, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Choque-Rei tem tudo para ter um clima quente, muito por questão do que vem sendo os últimos encontro entre as duas equipes. Contudo, para os torcedores são-paulinos, existe um favorito. Em conversa com o Jogada10 antes da partida, o bancário Alisson Polinero, de 38 anos, acredita em um jogo bem parelho, mas prevê um clássico quente, onde o Tricolor tem que provocar o Palmeiras, como fez nas últimas partidas.