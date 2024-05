Tite completa três jogos sem vencer pela primeira vez no Flamengo

Com um empate e duas derrotas, técnico vem sendo questionado depois dos últimos resultados e atualmente não vive um bom momento no Flamengo

Tite não vive um bom momento no Flamengo. Afinal, nos últimos três jogos sob comando do técnico, os jogadores rubro-negros tiveram um empate e duas derrotas. O técnico ainda não havia completado três partidas sem vencer no clube.

Bolívar 2 x 1 Flamengo Devido aos 3600 metros de altitude, Tite optou por poupar sete jogadores em La Paz e entrar com uma escalação alternativa na Bolívia. A decisão do treinador também não teve um impacto positivo. Afinal, ser campeão da Libertadores é um dos principais sonhos da torcida rubro-negra para 2024.

Palmeiras 0 x 0 Flamengo Com intensão de prevenir desgastes e lesões, Tite optou por poupar De La Cruz e Pedro. A decisão do técnico desagradou parte da torcida. Afinal, o uruguaio e o atacante vinham se destacando neste começo de temporada. Os dois entraram em campo no segundo tempo, mas não conseguiram ser produtivos no Allianz Parque.

Flamengo 0 x 2 Botafogo

Após Tite poupar em dois jogos importantes, os torcedores imaginaram uma postura agressiva e envolvente no clássico do fim de semana. No entanto, os jogadores rubro-negros tiveram uma atuação aquém do esperado e não conseguiram conter os ataques alvinegros no segundo tempo.

Tite chegou ao Flamengo em outubro de 2023. No entanto, só conseguiu apresentar um bom trabalho e conquistar resultados positivos em 2024. O técnico sempre preza pela solidez defensiva em seus trabalhos e vem tentando construir um sistema equilibrado no clube.

O Flamengo entra em campo na próxima quarta-feira (01/05), diante do Amazonas, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

