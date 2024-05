Sonho do Fluminense, Thiago Silva anuncia saída do Chelsea ao fim da temporada

Uma publicação compartilhada por Chelsea FC (@chelseafc)

Sonho antigo

Em fevereiro do ano passado, no dia em que o Fluminense anunciou a contratação de Marcelo, Belle Silva, esposa de Thiago Silva, surpreendeu. Ela, aliás, comentou em uma publicação da sogra do lateral-esquerdo, algo que alimentou um possível retorno: “A gente se encontra ano que vem”.

No dia 8 de maio de 2023, o próprio Marcelo agitou a torcida ao postar um print de uma videochamada com Thiago Silva. E depois comentou uma postagem da esposa do zagueiro: “Muro tá baixo, Belle!”. Por fim, o zagueiro, recentemente, apareceu trocando a camisa com David Braz, que deixou o clube recentemente em direção ao Goiás.

