Savarino analisa gols do Botafogo e rasga elogios para Artur Jorge: ‘Nós dá muita liberdade’

Savarino, Flamengo x Botafogo - Vitor_Silva Crédito: Vitor_Silva

Flamengo x Botafogo Aos oito minutos do segundo tempo, Savarino deu um belo passe para Luiz Henrique em uma cobrança de escanteio. O colombiano explicou depois do jogo que esta jogada já havia sido praticada e ensaiada nos treinos. “Uma jogada que treinamos e ensaiamos no sábado. Luiz Henrique bateu muito bem na bola. Saiu o gol, é agradecer a Deus pela vitória de hoje. Tivemos oportunidades de fazer gols, fizemos, então ganhamos o jogo”, disse Savarino. No fim do segundo tempo, Savarino recebeu um belo passe de Jeffinho e também marcou um gol no clássico.