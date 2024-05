São Paulo tenta quebrar tabu contra o Palmeiras no MorumBIS

São Paulo não venceu o Verdão nos últimos seis jogos que disputou pelo Brasileirão dentro do seu estádio Crédito: Jogada 10

Nesta segunda-feira (29), São Paulo e Palmeiras entram em campo pela quarta rodada do Brasileirão, no MorumBIS. O jogo será realizado a partir das 20h (de Brasília). Nos últimos anos, Tricolor e Verdão se enfrentaram em fases decisivas de Copa do Brasil, finais do Paulistão e Supercopa do Brasil, o que só aumentou a rivalidade entre os dois lados. No último encontro, São Paulo e Palmeiras empataram por 1 a 1 em jogo recheado de polêmicas, principalmente por ataques da diretoria Tricolor ao técnico Abel Ferreira.

Tabu do São Paulo Apesar de ter levado a melhor contra o Palmeiras nos últimos anos nos confrontos de mata-mata, o São Paulo em um tabu para quebrar diante do Alviverde no torneio nacional. Desde a temporada 2017, o Tricolor não sabe o que é vencer o rival em seu estádio pelo Brasileirão. Na época, o time do MorumBIS venceu Choque-Rei por 2 a 0. Nos seis jogos disputados em casa, o retrospecto é de três empates e três triunfos do Verdão no estádio do São Paulo.