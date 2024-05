Santos e Fluminense pelo Brasileirão Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Santos e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira (30), às 15h, na Vila Belmiro, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Com quatro pontos, o Tricolor Carioca tenta se aproximar do G-8, zona de classificação para as quartas de final da competição. Já o Peixe está na quarta posição, com sete pontos e tenta se firmar de vez entre os primeiros da tabela e aposta na força da sua casa para isso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Onde assistir

A partida entre Santos e Fluminense pelo Sub-20, terá transmissão do SporTV