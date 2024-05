Ronaldo sacramenta venda da SAF do Cruzeiro

Negociação entra para a história do futebol brasileiro como a primeira SAF vendida e compador diz que fechou negócio por amor ao clube Crédito: Jogada 10

A transferência da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro, de Ronaldo para Pedro Lourenço, foi concluída nesta segunda-feira (29) à tarde. Os últimos detalhes foram acertados entre as partes no final da tarde, durante uma reunião na Toca da Raposa, o centro de treinamento do clube. Isso marca a primeira revenda das ações de uma empresa de futebol na história do Brasil. O acordo foi anunciado pelo Fenômeno, o empresário e o CEO Gabriel Lima, em uma coletiva de imprensa. Gabriel Lima foi o primeiro a falar, confirmando o acordo entre as partes, mas ressaltando que ainda há procedimentos legais a serem seguidos, tanto dentro quanto fora do clube. Ele optou por não discutir os valores envolvidos.

“É com grande satisfação que anunciamos um acordo para a aquisição de uma empresa associada ao nome de Pedro na SAF do Cruzeiro. (…) Esta aquisição está sujeita a condições prévias. Precisa de aprovação pelo CADE e pela associação. Há um processo formal a ser seguido, mas os termos desse acordo foram estabelecidos e serão cumpridos”, disse. “Sobre os valores, não podemos comentar. Os contratos estão protegidos por cláusulas de confidencialidade. Pedimos que respeitem essa questão”, acrescentou. Ronaldo revela sentimentos opostos Ronaldo então tomou a palavra, expressando seus sentimentos mistos sobre a venda do Cruzeiro. Ele considera que cumpriu o dever que assumiu quase dois anos e meio atrás.

“Hoje sinto uma mistura de sentimentos, mas principalmente um senso de missão cumprida. Não posso deixar de lembrar há dois anos e meio, quando assumi este grande desafio de adquirir a SAF do Cruzeiro. Desde então, enfrentamos muitos desafios. A maioria foi superada, cometemos erros, encontramos obstáculos no caminho, mas hoje posso dizer que passo o Cruzeiro para as mãos de Pedro com tranquilidade e senso de dever cumprido, dada a situação precária em que o Cruzeiro se encontrava”, afirmou. Ronaldo mencionou Pedro Lourenço, um torcedor fervoroso do Cruzeiro, como a pessoa certa para liderar o projeto e continuar a reconstrução do clube. “Pedro, alcancei meu objetivo e sempre foi meu desejo. Reconstruir o Cruzeiro, devolvê-lo ao seu lugar merecido e, no momento certo, passá-lo para a pessoa certa. E você é essa pessoa. Ninguém ama este clube mais do que você. Só você pode dar a velocidade que os torcedores querem. Aqui termina a gestão de Ronaldo, mas continuo torcendo pelo Cruzeiro e por vocês, pessoas que aprendi a admirar muito. Estarei sempre torcendo para que o Cruzeiro cresça ainda mais. Acredito que chegou a hora. Fizemos tudo o que podíamos pelo Cruzeiro”, declarou. Pedro Lourenço faz declaração de amor ao Cruzeiro “É puramente paixão pelo Cruzeiro. Estamos adquirindo a SAF não apenas como um negócio, mas pelo amor que tenho pelo Cruzeiro. Claro, é um investimento, mas é também pelo afeto e respeito que tenho pelos torcedores, que depositam tanta confiança em nós. Como um cruzeirense, tenho ajudado o Cruzeiro há muitos anos, movido pelo amor ao clube”, disse. Em suas primeiras palavras como novo gestor oficial do Cruzeiro, Pedro Lourenço agradeceu Ronaldo pelo trabalho realizado no clube e afirmou que a missão agora é dar continuidade ao projeto em curso. “O que Ronaldo e sua equipe fizeram pelo Cruzeiro… sempre estive ao lado deles nos últimos dois anos e meio, e desenvolvi uma grande estima por eles. Ronaldo é uma pessoa séria, um indivíduo incrível, e espero que nossa amizade continue. Agradeço pelo que fez pelo Cruzeiro. Ver tudo isso é motivo de grande orgulho para mim. Que Deus nos dê sabedoria para seguir com esse trabalho bem-sucedido”, comentou.

A Era Ronaldo Em dezembro de 2021, um dia após a aprovação do conselho do Cruzeiro para se tornar uma Sociedade Anônima de Futebol (SAF), Ronaldo Nazário anunciou a aquisição de 90% das ações do clube. Os restantes 10% ficaram com a associação do Cruzeiro. Inicialmente, o ex-jogador planejava investir R$ 400 milhões na equipe. Contudo, mais tarde, Ronaldo esclareceu que o investimento inicial seria menor, cerca de R$ 50 milhões, com o restante entrando posteriormente. Ao assumir a gestão do Cruzeiro, Ronaldo estreitou sua relação com Pedro Lourenço. O empresário já era um importante investidor no clube, mesmo antes da transição para a SAF. Em diversas ocasiões, ele adquiriu partes dos direitos econômicos de jogadores e também ofereceu apoio financeiro ao clube.