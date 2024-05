Reviravolta? Ramón Díaz terá reunião com SAF e pode permanecer no Vasco; entenda

O pedido de demissão do técnico Ramón Díaz ganhou um novo capítulo nas últimas horas. Afinal, ainda existe a possibilidade do treinador argentino seguir no comando do Vasco. Uma reunião nesta segunda-feira (29) entre ambas as partes irá acontecer no CT Moacyr Barbosa para definir o futuro do Cruz-Maltino. A informação é do jornalista Lucas Pedrosa, do SBT.

Depois da goleada sofrida para o Criciúma por 4 a 0, no sábado (27), em São Januário, o treinador e seu auxiliar Emiliano Díaz pediram demissão do clube carioca. No entanto, Lúcio Barbosa, CEO da SAF, entrou em contato com ambos durante o restante do final de semana, porém não obteve qualquer retorno.