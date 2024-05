Retorno próximo? Neymar publica vídeo com bola seis meses após lesão

Atacante compartilha imagens de atividade no gramado do CT do Al-Hilal e contato com técnico Jorge Jesus Crédito: Jogada 10

O retorno de Neymar está cada vez mais próximo. Nesta segunda-feira (29), o brasileiro publicou um vídeo nas redes sociais e mostrou seus primeiros contatos com a bola durante o processo de recuperação de uma grave lesão no joelho esquerdo. Dessa maneira, o atacante compartilhou imagens da atividade no CT do Al-Hilal e o encontro com o técnico Jorge Jesus. No entanto, o atacante segue o tratamento, está em fisioterapia e não há previsão para seu retorno às partidas. O Al-Hilal, time de Neymar, já foi eliminado da Champions League da Ásia e agora tem mais seis jogos no Campeonato Saudita. Dessa maneira, a equipe enfrenta, nesta terça-feira (30), o Al-Ittihad pela semifinal da Copa do Rei. A temporada no país termina em maio, e é improvável que Neymar jogue novamente antes disso.

A lesão de Neymar ocorreu em outubro do ano passado, durante um jogo das eliminatórias, onde rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Além disso, esta é considerada a pior lesão de sua carreira. Por fim, o contrato do brasileiro com o Al-Hilal vai até meados de 2025.