Renato Augusto, do Fluminense, reencontra o Corinthians: ‘Não tive despedida’

O confronto entre Corinthians e Fluminense deste domingo (28), na Neo Química Arena, marcou o reencontro de Renato Augusto com a torcida do clube paulista. Os torcedores aplaudiram o ídolo desde o momento em que subiu ao gramado para iniciar o aquecimento. Ao fim do revés por 3 a 0, o meio-campista, que agora defende o Tricolor, citou o carinho e afirmou que não teve uma despedida. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “É difícil até falar um pouco porque foi uma vida aqui dentro, né. Eu não tive uma despedida, de poder realmente me despedir do torcedor e receber o carinho. Desde que eu cheguei aqui até a hora que acabou o jogo mostra que o que eu fiz nesses anos ficou marcado pro torcedor, ficou marcado pra mim. Essas coisas que na verdade a gente leva no futebol, né?”, disse.

“Às vezes a gente pensa só nos resultados e são coisas assim que acabam gravadas mesmo na sua memória. Então foi especial para mim receber esse carinho e fico feliz por ter feito uma trajetória muito linda dentro do clube”, completou. Reconhecimento do Timão O meio-campista entrou no segundo tempo e em teve que exercer a função de falso nove com a saída de Germán Cano. O Fluminense, aliás, ficou sem um reserva da mesma posição, visto que John Kennedy e Kauã Elias foram afastados por indisciplina, enquanto Lelê está lesionado. “É emocionante (ser aplaudido), mas ao mesmo tempo você tem que estar concentrado no jogo. Como eu falei, uma vida aqui dentro de conquistas e momentos também difíceis, e conseguir escrever uma história bonita dentro de um clube como o Corinthians, ter o reconhecimento do torcedor, reconhecimento dos amigos que ainda estão, então foi uma coisa que eu vou guardar com carinho, com certeza”, concluiu.