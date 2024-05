Quem vai ganhar o clássico São Paulo x Palmeiras?

Bancada do Terrabolistas dizem sobre o que esperar do Choque-Rei desta segunda-feira (29/4) pelo Brasileirão Crédito: Jogada 10

Nesta segunda-feira (29/4), São Paulo e Palmeiras se enfrentam no MorumBIS. O Choque-Rei será às 20h (de Brasilia) e fecha a quarta rodada do Brasileirão. Este duelo foi tema desta semana do programa Terrabolistas, do Terra. Para a bancada, o equilíbrio marcará o duelo, mas as duas equipes tem, suas armas para buscar um bom resultado. Para o narrador Fernando Camargo, é uma complicação colocar um favorito neste jogo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Este é um dos poucos clássicos que o fator campo interferem para os dois lados. Afinal, o Palmeiras sofre quando joga no Morumbi e o São Paulo quando vai no Allianz, também. Vejo os dois muito parecidos. Nesta rivalidade que está muito aflorada fora de campo depois das discussões Abel Ferreira-Calleri, do Casares com a Leila trocando farpas” disse para em seguida analisar os pontos de cada agremiação:

“O Palmeiras teve um dia a mais para descansar, vem de viagem longa, mas uma virada épica. Mas o São Paulo, que jogou um dia depois, vem de viagem de uma cidade sem altitude. Há coisas podem interferir no jogo, Veiga, por exemplo não está num bom momento e Zé Rafael está fora. Em compensação, o Verdão conta com a fase do Endrick, quando põe a bola no pé, é o cara do Palmeiras. Já os torcedores do São Paulo estão empolgados com os “Cavaleiros do Zubeldia”. Mas é um jogo muito igual e Palmeiras com seu elenco e jeito forte, mas no Morumbi, o São Paulo tem o apoio do torcedor. Assim, se Veiga não jogar ou jogar abaixo. O São Paulo tem boas chances”. Favoritismo para… Outra convidada da semana, a jornalista Amanda Porfírio vê favoritismo pendendo para um lado: A certeza é que será um jogão. O São Paulo está muito motivado, mas o Palmeiras também. Fico na torcida que não seja um jogo chato, como foi Palmeiras x Flamengo, na terceira rodada. Mas pra não ficar em cima do muro, eu coloco o Palmeiras como favorito.