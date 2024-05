Presidente do Inter reclama de pênalti não marcado: ‘Um lance crucial’

Internacional empata com Atlético-GO por 1 a 1 no Beira-Rio e deixa de somar pontos importantes no Brasileirão

Alessandro Barcellos ficou bem revoltado depois do empate entre Internacional e Atlético-GO por 1 a 1 no Beira-Rio. O presidente colorado, dessa forma, concedeu uma entrevista para imprensa depois do jogo e fez duras críticas ao árbitro por um pênalti não marcado no segundo tempo.

Pênalti para o Inter?

Após uma cobrança de escanteio, Mercado subiu para cabecear, mas se enrolou com marcador adversário e caiu dentro da área. Na visão de Alessandro Barcellos, houve infração na jogada. No entanto, Daiane Muniz, árbitra de vídeo, não solicitou revisão no VAR.