Pedro Martins, novo diretor de futebol do Vasco, chega ao Rio de Janeiro

Diretor desembarcou em solo carioca no domingo (28) e já participou das primeiras reuniões presenciais para planejamento do futebol

Após a goleada por 4 a 0 sofrida para o Criciúma, o Vasco teve uma novidade importante fora de campo. Afinal, Pedro Martins, novo diretor executivo do clube, chegou ao Rio de Janeiro neste domingo (28). O profissional, inclusive, já participou das primeiras reuniões presenciais para planejamento do futebol. A informação é do portal “ge”.

Com a polêmica saída de Ramón Díaz, que participará de uma reunião com membros com a SAF nesta segunda-feira (29), no CT Moacyr Barbosa, o clube precisava acelerar o processo. Nesse sentido, o diretor executivo chegou antes do previsto para iniciar o trabalho visando a sequência da temporada.