Pedrinho confirma compra do Cruzeiro e ‘anuncia’ Alexandre Mattos

Em rápida conversa com a imprensa, novo proprietário do Cruzeiro mandou mensagem de motivação e falou que o clube é do cruzeirense

“(Reunião) às 16h na Toca, Ronaldo chegou e vamos conversar. Negociação se arrastou há alguns dias. Alexandre Mattos está animado e contamos 100% com ele, nosso homem do futebol. Pedro Junior vai ser assistente do Alexandre, vai dividir as funções”, salientou o empresário à Rádio Itatiaia.

Agora, será criada uma comissão de transição, para passar detalhes para os novos homens do futebol do Cruzeiro. Pedro Júnior, afinal, citado na entrevista, é filho mais velho do empresário. Agora, ele vai comandar o futebol do Cruzeiro como CEO. Ele já atua nos projetos do pai, sobretudo, no Supermercados BH.

O torcedor é o dono do Cruzeiro

Pedrinho garantiu que a negociação foi complicada, travou em alguns momentos, mas lembra que tudo deu certo. Ele ainda acrescentou que o clube é do cruzeirense.