Partida no Chile é interrompida por ameaça de bomba no estádio

Uma ameaça de bomba forçou a interrupção da partida entre Huachipato e Universidad de Chile, no último domingo, pelo Campeonato Chileno. O duelo valia pela 10ª rodada do torneio nacional e aconteceu no estádio CAP, em Talcahuano. A partida transcorreu normalmente na primeira etapa, com o placar de 2 a 0 para os visitantes, até que chegou o intervalo e a decisão de evacuar as dependências do local por conta de um artefato suspeito.

O objeto em questão foi procurado em virtude de uma denúncia anônima feita para a força policial onde foi informado que havia um item explosivo na galeria norte do estádio. Vale ressaltar, inclusive, que os policiais tomaram conhecimento do fato por volta de 28 minutos do primeiro tempo, mas aguardaram o fim da etapa inicial para começar os procedimentos de esvaziar o estádio CAP.