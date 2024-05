Palmeirense inflitrado gera confusão nas arquibancadas do Morumbi

Mesmo com o jogo de torcida única no Morumbi torcedor do Palmeiras foi identificado por são-paulinos e agredido nas arquibancadas

Uma confusão nas arquibancadas do Morumbi marcou o clássico entre São Paulo e Palmeiras, nesta segunda-feira (29), pelo Campeonato Brasileiro. Um torcedor palmeirense infiltrado entre os fãs tricolores acabou identificado e foi agredido por dezenas de pessoas. A partir da era de torcida única com bilhetes vendidos apenas para a torcida são-paulina.

A cena ocorreu ainda no primeiro tempo da partida, que terminou empatada em 0 a 0. Um burburinho gerou um clarão e, em seguida, um corre-corre nas arquibancadas. Identificado como palmeirense, o torcedor passou a ser hostilizado e agredido por vários são-paulinos. Posteriormente, policiais do conduziram para longe da cena e também o retiraram do estádio.

Embora não houvesse outros registros de confusão ou pancadaria, o jogo de torcida única não impediu que houvesse uma ocorrência. Curiosamente o clima de pré-jogo foi marcado pela concórdia, com o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, fazendo as pazes com o técnico do Palmeiras Abel Ferreira. No último confronto entre os times, em março, pelo Campeonato Paulista, ambos se envolveram em uma confusão, com troca de xingamentos e empurra-empurra na beira do Campo.