Palmeiras e Puma lançam linha de roupas casuais; veja preço

O Palmeiras lançou, em parceria com a Puma, uma nova linha de roupas casuais do clube. Produzida pela fornecedora de material esportivo, ela se inspira nos anos 1990, com modelagem e estampa mais largas.

As peças começam a ser vendidas nesta terça-feira (30), nas lojas do Palmeiras e da Puma, tanto físicas quanto virtuais. Os preços para adquirir as roupas começam em R$ 329,90. Vale lembrar que os jogadores não utilizarão as vestimentas.