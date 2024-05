Membros de organizadas cobram time e dirigentes do Vasco no CT

O clima segue tenso no Vasco da Gama. Na tarde desta segunda-feira (29), membros de duas torcidas organizadas do clube estiveram presentes no CT Moacyr Barbosa, onde a equipe se reapresentou após a derrota acachapante no sábado (27), por 4 a 0, para o Criciúma, em pleno São Januário.

O tom da cobrança foi amistoso. A Força Jovem Vasco, maior organizada do clube, transmitiu a conversa ao vivo via Instagram, onde alguns membros cobravam todo o elenco, além de membros da comissão, o CEO Lúcio Barbosa e o novo diretor executivo, Pedro Martins – que sequer foi anunciado ainda. O zagueiro Maicon, dos mais experientes do time, foi o único jogador a se pronunciar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS: Pedro Martins, novo diretor de futebol do Vasco, chega ao Rio de Janeiro