Luana Bertolucci revela diagnóstico de Linfoma de Hodgkin

Luana Bertolucci, jogadora do Orlando Pride e da Seleção Brasileira, comunicou que está com Linfoma de Hodgkin (tipo de câncer que se origina no sistema linfático). Assim, a atleta, que falou sobre o tratamento, agradeceu o carinho dos torcedores, amigos e familiares.

“Como atleta profissional já passei por muitos desafios dentro e fora de campo. Sempre enfrentei tudo com coragem e determinação e dessa vez não será diferente. Após realizar exames detalhados nas últimas semanas, fui diagnosticada com Linfoma de Hodgkin. Farei tratamento de quimioterapia e conto com o apoio e as orações de vocês”, iniciou Luana, ex-jogadora do Corinthians.