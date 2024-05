Karoline credita derrota do Flamengo à destruição de amuleto da sorte

Namorada do zagueiro Léo Pereira, do Rubro-Negro, sempre ia aos jogos com uma bolsa de coração, item quebrou no clássico contra o Botafogo Crédito: Jogada 10

Quebra de positividade! A influencer Karoline Lima creditou a derrota do Flamengo para o Botafogo por 2 a 0 à destruição de um amuleto da sorte. Ela namora o zagueiro Léo Pereira, do Rubro-Negro, e sempre acompanhava os jogos do amado com uma bolsa em formato de coração. Segundo ela, o item sofreu danos logo no início do clássico. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Amigos, estou arrasada. Nos primeiros minutos de jogo minha bolsa caiu e quebrou, e coincidentemente o time perdeu hoje. É a primeira vez que vou em um jogo do Flamengo e perdemos!”, relatou Karoline em suas redes sociais.

Posteriormente, ela exibiu a parte da bolsa que sofreu danos. “A pobre ficou toda rachada… Estou triste”, complementou. A partir disso, torcedores do Flamengo mandaram mensagens para a influenciadora e sugeriram uma vaquinha para comprar uma nova.