Jaden Smith faz postagem aleatória com a camisa do São Paulo

Artista conta com o patrocínio da New Balance, empresa que é fornecedora de material esportivo do Tricolor Paulista

O São Paulo esteve envolvido em uma situação inusitada, no último domingo (28). O artista Jaden Smith, de 25 anos, filho do ator Will Smith, fez uma postagem em sua conta no Instagram com a camisa 2 do Tricolor Paulista. Assim, a publicação recebeu comentários do presidente do clube do Morumbi, Julio Casares, e de uma legião de torcedores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na legenda, o ator escreveu “Nova York, Nova York”. A postagem do artista, aliás, tem influência da empresa New Balance, com que ele tem parceria. A mesma companhia é a fornecedora de material esportivo do São Paulo.