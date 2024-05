Irmã de Ronaldo Fenômeno desabafa contra torcida do Cruzeiro após venda do clube: ‘Povo ingrato’

Em postagem nas redes sociais, ela lamentou a forma como Ronaldo saiu da Raposa e chamou os torcedores do Cruzeiro de ingratos. Ela ainda salientou que o ex-atleta teve papel importante na organização dos bastidores do clube.

“Ronaldo salvou esse time da extinção e tem torcedor achando lindo a saída dele como se ele fosse a pior coisa que aconteceu na história do clube! Tirou o clube das mãos dos conselheiros mamadores e reduziu a dívida do clube. Colocou de volta na Série A um clube que tava quase na C. Infelizmente, para os torcedores no Brasil, isso ainda é pouco. O povo é muito, mas muito ingrato. Eu como irmã sempre vou apoiar em tudo, mas não queria mais ele investindo seu tempo, dinheiro, vida, nem nada aqui”, postou.

Ronaldo vinha sofrendo bastante com as críticas em relação ao Cruzeiro. Isso porque o time montado é abaixo do esperado e não foram apresentados reforços. Aliás, a venda da SAF ocorreu parte pelo desejo do empresário Pedro Lourenço em comprar o clube do coração, mas também parte por Ronaldo estar cansado do desgaste com os torcedores.

