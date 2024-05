Fábio enxerga Fluminense sem intensidade e pede mais dinamismo: ‘Nosso jogo não flui’

Olho na agenda

Na próxima rodada, os comandados de Fernando Diniz medem forças com o Atlético-MG. O jogo acontece no sábado (4), às 16h (de Brasília), no Kléber Andrade, em Cariacica, Espírito Santo. A partida não será no Rio de Janeiro em virtude do show da cantora Madonna, em Copacabana. Além disso, o Tricolor joga no mesmo estádio na quarta-feira (1), às 16h (de Brasília), com o Sampaio Corrêa, pela Copa do Brasil.