Fabinho Soldado fala sobre crise política no Corinthians

Executivo Fabinho Soldado trabalha para acalmar os bastidores e blindar o seu elenco dentro do CT Joaquim Grava

O Corinthians vive uma crise política nos bastidores e o executivo de futebol, Fabinho Soldado, não esconde que tem encontrado obstáculos para manter a harmonia no grupo de trabalho.

De um lado está Rubão, diretor de futebol. Do outro, Augusto Melo, atual mandatário e que deixou claro que pretende iniciar mudanças no departamento de futebol.

Em conversa com a imprensa após a vitória por 3 a 0 contra o Fluminense, Fabinho Soldado falou sobre o jogo de cintura para lidar com as diferenças na diretoria.