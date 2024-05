Estátua de Daniel Alves é retirada na Bahia

A estátua de Daniel Alves, que fica localizada em Juazeiro, a 502 km de Salvador, foi recolhida pela prefeitura municipal, na manhã desta segunda-feira (29). A retirada do monumento ocorreu após recomendação do Ministério Público da Bahia (MP-BA).

O pedido do MP, no entanto, não envolve o crime pelo qual o jogador foi penalizado na Espanha. De acordo com a legislação da Bahia, é proibido homenagem a pessoas vivas com o bem público.