Empresa contratada por Textor aponta irregularidade em gol do Botafogo contra o Flamengo

A “Good Game!”, empresa contratada por John Textor para analisar erros de arbitragem, apontou irregularidade no segundo gol do Botafogo contra o Flamengo, no domingo (28).Assim, segundo relatório, houve falta de Diego Hernandez em Fabrício Bruno, em lance que antecedeu o gol de Savarino, o segundo da vitória por 2 a 0.

“Contato da perna direita do jogador do Botafogo na perna esquerda do jogador do Flamengo na origem do desequilíbrio e sem contato com a bola. Falta válida não apitada. Gol irregular aceito”, diz trecho do relatório da “Good Game!”.