Emiliano Díaz se despede do Vasco: ‘Eternamente grato’

“Quero agradecer a toda família Vasco, foi um prazer enorme representar este clube GIGANTE, serei eternamente grato por todo o carinho que me deram nestes 9 meses. Sempre os carregarei em meu coração. Não posso deixar de agradecer em especial a todos os funcionários que me fizeram sentir em casa e a esse grupo de jogadores que dão a vida por esta camisa. A linda história que vivemos juntos ficará para sempre. Tmj Vascão #contratudoecontratodos”, postou Emiliano no Instagram.

No último sábado, após goleada sofrida para o Criciúma por 4 a 0, em São Januário, Ramón e Emiliano deixaram a comissão técnica vascaína. Inicialmente, a dupla afirmou que o clube os demitiu pela internet, mas o Vasco rebateu e informou que os dois pediram demissão.

Ramón e Emiliano estiveram à frente do Vasco em 41 jogos, com 17 vitórias, 11 empates e 13 derrotas, um aproveitamento de 50%. Ele chegou ao Cruz-Maltino em julho de 2023 com a missão de livrar o clube do rebaixamento e conseguiu. Neste ano, porém, o desempenho não foi bom. No Campeonato Carioca, aliás, o Gigante da Colina foi eliminado para o Nova Iguaçu nas semifinais.