Em jogo eletrizante, Mirassol bate Ceará e vence a primeira na Série B

Danielzinho cobra falta com perfeição para assegurar o triunfo por 3 a 2 no interior paulista, pela segunda rodada

Em um duelo eletrizante, o Mirassol derrotou por 3 a 2 o Ceará na noite desta segunda-feira (29), no desfecho da segunda rodada da Série B do Brasileiro. O Leão abriu dois gols de vantagem na primeira etapa e viu a reação do Vozão, que deixou tudo igual na segunda etapa. Mas chegou ao gol da vitória em uma cobrança de falta perfeita.

Com o resultado no Estádio Campos Maia, o Maião, o Mirassol soma os seus primeiros três pontos e sobe na tabela, pulando para o décimo lugar. Assim, sai da incômoda zona de rebaixamento. O Ceará, por outro lado, aparece na 13ª posição, com apenas um ponto.