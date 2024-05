Diniz exime arbitragem e vê desgaste em derrota do Fluminense

Técnico lamentou pouco tempo de descanso e preparação após volta do Paraguai, em jogo pela Libertadores no meio de semana

O técnico do Fluminense, Fernando Diniz, eximiu a arbitragem de culpa na derrota do Tricolor para o Corinthians, no último domingo (28). Na coletiva após o jogo, afinal, o comandante apontou para outro fator no revés: o desgaste do jogo no Paraguai, contra o Cerro Porteño, na última quinta (25), pela Libertadores.

“O árbitro não teve nada a ver com o resultado da partida. Fez uma boa arbitragem, está tudo certo. Obviamente tem um ponto a se levar em consideração. Jogamos lá (no Paraguai) em um campo muito pesado, muito desgastante. O tempo de recuperação é muito pouco, as viagens, o sono, tudo meio comprometido. Isso é uma coisa para pontuar, só”, avaliou.

