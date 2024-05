Di María apontado como possível reforço de clube argentino

Contrato com Benfica encerra no fim da temporada 2023/24 e jogador de 36 anos pode retornar ao país natal

Um dos grandes nomes que já foram especulados no futebol brasileiro agora também está na mira dos argentinos. De acordo com informações do jornalista Hernán Castillo, o meia-atacante Di María está apontado como possível reforço do River Plate. O contrato do jogador de 36 anos com o Benfica encerra no fim desta temporada europeia e ainda não chegou a um acordo pela renovação.

No entanto, o jornalista argentino também classifica a transferência como “difícil”, mas que o River Plate não vai deixar de se movimentar nos bastidores para tentar a contratação de um jogador renomado como Di María.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mesmo com 36 anos, ele é um dos principais jogadores do Benfica na atual temporada. Ao todo, o argentino marcou 16 gols e deu 13 assistências nas 46 partidas que disputou, somando todas as competições.