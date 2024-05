Decisão tomada! Lúcio Barbosa bate o martelo, e Ramón Díaz deixa o Vasco

CEO do Cruz-Maltino informa o argentino que trabalho não será continuado, de fato

Fim da linha para Ramón Díaz no Vasco. Ficou definido, nesta segunda-feira (29), que não há chance de reviravolta no caso e o treinador e seu filho, Emiliano Díaz, não seguem no Cruz-Maltino.

O CEO da SAF do Vasco, Lúcio Barbosa, foi quem comunicou a dupla da decisão, por telefone. A informação foi dada inicialmente pelo jornal “Extra” e confirmada pelo Jogada10.

