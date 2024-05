Cruz Azul fez oferta para contratar atacante do futebol europeu

Oferta do clube mexicano pelo atacante que está no Torino ultrapassa R$ 76 milhões

O Cruz Azul tenta uma movimentação de caráter ousado para reforçar o seu sistema ofensivo. Ao menos, é isso que indica informação que é de responsabilidade do jornalista Fabrizio Romano.

De acordo com o profissional especializado no mercado da bola, os mexicanos tem interesse na contratação de Duván Zapata, colombiano que atualmente milita no Torino. Porém, com direitos ligados a Atalanta, clube onde tem acordo até junho de 2025.