Corinthians recebe proposta milionária por Wesley

Wesley foi o destaque do Corinthians diante do Fluminense e o velho continente projeta a sua contratação na janela de transferências

Nos últimos dias os bastidores do Corinthians ficaram agitado por causa de Wesley. O jogador entrou na mira do West Ham, clube que disputa a Premier League.

Apesar da fase ruim do Timão no lado coletivo, o garoto de 19 anos é o sopro de esperança para que o clube volte a ter dias de glórias dentro das quatro linhas.

No último domingo (28), Wesley foi o grande nome do Corinthians na vitória contra o Fluminense por 3 a 0, na Neo Química Arena. Na etapa inicial, o atacante marcou dois gols, sendo um deles antológico ao deixar dois marcadores no chão.

De olho na próxima temporada, os Hummers começam a monitorar jovens talentos para compor seu elenco e o atacante do Timão foi um dos escolhidos.

De acordo com as informações do “Meu Timão”, o West Ham colocou na mesa do Corinthians R$ 82, 19 milhões pelo atleta. No primeiro momento, a oferta foi recusada.

Agora, segundo a publicação da ESPN, o clube da Premier League voltou a carga e aumentou a proposta para R$ 98,6 milhões para levar o garoto.