Botafogo mantém melhor ataque do BR-24, disparado, por mais uma rodada

O Botafogo venceu o Flamengo por 2 a 0, na manhã deste domingo (28), no Maracanã. Ao fim do dia, o Glorioso confirmou a liderança isolada desta edição do Campeonato Brasileiro, com nove pontos, ao chegar ao terceiro triunfo consecutivo na competição. Mas o Glorioso do técnico Artur Jorge quis mais. Afinal, pela segunda jornada consecutiva, o Alvinegro mantém, disparado, o melhor ataque do torneio.

O time marcou dez gols em quatro jogos, números que correspondem a uma média de 2,5 por embate. Neste quesito, o Botafogo coloca uma boa vantagem sobre os concorrentes. As equipes que aparecem mais nítidas no retrovisor são Atlético e Cruzeiro, segundo e sétimo lugar, respectivamente. Os mineiros têm sete gols cada um.