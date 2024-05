Boca Juniors registra superávit recorde em balanço especial

Nesse sentido, apesar do pouco tempo escrutinado, o clube de Buenos Aires alcançou um superávit recorde de mais de 14 milhões de dólares. Mais especificamente, US$ 14.387.998,46 (equivalente a mais de R$ 73 milhões). Em pesos argentinos, a quantia supera ARS 11,5 bilhões.

“(O balanço) foi aprovado com um superávit recorde de ARS 11.573.705.965 (US$ 14.387.998) por unanimidade, com o apoio total do bloco governista e da oposição. O resultado superativário possibilitou a aprovação do outro item da pauta, que era a liberação dos endossos dos líderes da Comissão em Retirada até o final de 2023”, diz um trecho do documento.

Em relação ao patrimônio líquido, o crescimento teve alta de 8,1% no valor em dólares (US$ 10,551,082.36, correspondente a R$ 73.634.898,51). Desse modo, o valor total do patrimônio chegou a US$ 139.640.675,83 (R$ 714.653.050,76). Se a análise ocorre no valor em pesos, o crescimento se torna ainda mais latente. Agora, o clube ultrapassa 112 bilhões de pesos, valor que é 16,3 bilhões de pesos a mais do que em 2019, primeiro ano da gestão anterior. Assim, a elevação dessa estatística atinge pouco mais de 17%.

Não há maiores detalhes sobre quantias detalhadas que foram recebidas pelo clube de La Boca. É fato que a representação argentina teve uma grande venda quando Valentín Barco, de maneira conturbada, deixou o Boca rumo ao Brighton, da Inglaterra. Porém, a negociação não adentra a base de análise, já que ela se concluiu no início do ano passado.