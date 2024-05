Bahia x Criciúma: onde assistir, escalações e arbitragem

Em casa, Bahia conta com retorno de jogadores importantes e recebe um Criciúma embalado por goleada no Brasileirão

Nesta terça-feira (30), Bahia e Criciúma abrem a terceira fase da Copa do Brasil, em confronto que acontece na Arena Fonte Nova, em Salvador. As duas equipes chegam para o desafio após terem vencido seus compromissos no último fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h, na capital baiana.

Onde assistir

A partida terá transmissão do sportv (fechada) e Premiere (pay-per-view), a partir das 18h40.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Como chega o Bahia

Classificado para esta terceira fase após eliminar o Caxias, nos pênaltis, o Bahia esteve em campo pelo Brasileiro, no último sábado. A equipe venceu o Grêmio, em jogo marcado por polêmicas, mas mostrou uma boa atuação. Para o confronto desta terça, o zagueiro Cuesta está de volta ao time titular, após cirurgia no nariz, entrando no lugar de Kanu. Por outro lado, Acevedo e Ryan seguem lesionados e são baixas para a equipe de Rogério Ceni. Mesmo assim, outras mudanças podem acontecer e o técnico não descarta mexer no ataque, onde Biel e Thaciano disputam posição. No meio-campo, Everton Ribeiro pode ser poupado, dando lugar a De Pena.