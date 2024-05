Atlético defende tabu diante do Sport

O Atlético-MG estreia nesta terça-feira na Copa do Brasil. Quando entrar em campo diante do Sport, às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, pela terceira fase da competição, o Galo vai defender um tabu diante dos pernambucanos: são cinco partidas sem saber o que é derrota diante do adversário.

Desde 2018 o Atlético não sabe o que é perder para o Sport. Foram cinco jogos, com quatro vitórias do time mineiro e um empate. A última triunfo do Leão foi no dia 30 de maio daquele ano, em partida pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, triunfo pernambucano por 3 a 2, na Ilha do Retiro.