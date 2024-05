América-MG e Corinthians pelo Brasileirão Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

O último confronto entre o Sub-20 de Corinthians e América-MG aconteceu em 18 de janeiro de 2024, pela Copa São Paulo 2024. Na ocasião, o Timão venceu por 2 a 0, com gols de Léo Mana e Breno Bidon, no duelo que aconteceu no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal (Abreuzão), em Marília, SP.

O Corinthians visita o América-MG nesta terça-feira (30), às 15h, no Estádio SESC Venda Nova, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Timão está na parte de baixo da tabela e precisa vencer para sonhar com uma vaga no G-8 da competição. Já o Coelho é o 13° colocado, mas vem de duas derrotas seguidas no torneio.

Onde assistir

A partida não terá transmissão

Como chega o América-MG

O Coelho, apesar de estar na frente do Corinthians na tabela, não vem em um grande momento. Afinal, os mineiros perderam as últimas duas partidas na competição (1 a 2 contra o Grêmio e 3 a 4 contra o Atlético-MG). Assim, para se recuperar no Brasileirão, o América-MG aposta na força da sua casa para voltar a vencer em um confronto direto na parte de baixo da tabela. Afinal, um triunfo do Timão pode fazer com que os paulistas ultrapassem a equipe na classificação.

Como chega o Corinthians

Por outro lado, o Timão não começou bem o Campeonato Brasileiro. Afinal, a equipe venceu uma partida até aqui, contra o Internacional, jogando em casa, além de três derrotas, para Fortaleza, Palmeiras e Ceará. Assim, o Corinthians se encontra apenas na 17° colocação da tabela e precisa vencer desesperadamente para reagir na competição e sonhar com o G-8. A esperança de gols do Alvinegro fica nas costas de Kayke, destaque do time na conquista da Copinha, mas que ainda não conseguiu desencantar no Brasileirão.