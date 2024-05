Alisson ressalta importância do empate no São Paulo: ‘Brasileirão tem que pontuar’

Tricolor não sai do zero em duelo com Palmeiras e segue perto do Z4. Alisson evita gol certo de Lázaro e sai como herói da partida no Morumbis Crédito: Jogada 10

O meio-campista Alisson analisou o empate do São Paulo com o Palmeiras nesta segunda-feira. Após a partida, o jogador lamentou não ter conseguido o resultado positivo, mas ressaltou a importância do ponto conquistado. "Foi um jogo bastante parelho. Parabenizar a equipe, lutamos até o fim. As duas equipes tiveram a oportunidade de sair com a vitória, mas Brasileirão é assim, tem que pontuar. Queríamos mais uma vitória, seria muito importante para a gente no campeonato. Mas é isso. Vamos continuar pontuando, continuar evoluindo, assimilando as ideias do professor, que são muito boas, e eu tenho certeza que a gente vai crescendo ainda mais como equipe", disse Alisson na saída do gramado.

O camisa 25 falou sobre a chegada de Luis Zubeldía e sobre os primeiros treinos com o argentino. Para o meio-campista, a maratona de jogos no Brasil atrapalha um pouco, mas o elenco está se ajustando. “Aqui no Brasil é muito difícil. A maratona que a gente tem é impressionante. A gente jogou vários jogos fora de casa, hoje viemos jogar em casa, mas agora a gente já viaja três vezes novamente. Ele vem aos poucos conversando com a gente para que a gente possa assimilar as ideias e que possamos colocá-las em prática no dia do jogo”, afirmou. Alisson sai como herói Se o jogo terminou em 0 a 0, muito se deve a Alisson. Aos dez do segundo tempo, ele evitou gol de Lázaro, que finalizou com o gol quase aberto. Rafael já estava batido, mas Alisson, quase em cima da linha, evitou o tento palmeirense.