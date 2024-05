Wesley faz dois golaços e Corinthians arrasa Fluminense

Com grande atuação coletiva e dois gols de placa de seu garoto-sensação, Timão vence a primeira no Brasileirão

O Corinthians lavou a alma da Fiel neste domingo (28/4). Afinal, com uma ótima atuação, venceu o Fluminense por 3 a 0, pela quarta rodada do Brasileirão, na Neo Química. Assim, o Timão, que em três jogos tinha somado um ponto e zero gol, tratou de mostrar que pode se recuperar na competição. E neste jogo em que coletivamente o time foi muito bem, um jogador brilhou intensamente: Wesley. Afinal, marcou dois golaços, incluindo uma obra-prima, o segundo do time. Cacá completou o placar desta vitória maiúscula.

O Corinthians vai aos quatro pontos, se afastando dos últimos lugares e alcançando a mesma pontuação do Fluminense. Mas à frente dos cariocas pelo saldo.

